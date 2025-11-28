Son Mühür- ABD'nin bastırmasıyla gündeme gelen 28 maddelik barış planı nedeniyle atacağı adım merakla beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın da adının karıştığı yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor duruma düştü.

Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele yetkilileri, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın ofisinde ve evinde aramalar gerçekleştirdi.

Ayrıntılar henüz netleşmedi...



Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele özel savcılığı Telegram mesajlaşma programından yaptığı açıklamada, "Soruşturma işlemleri yetkilendirilmiştir ve soruşturma kapsamında yürütülmektedir. Ayrıntılar yakında açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.



100 milyon doları aşan yolsuzluk...



Operasyon, Ukrayna'nın enerji sektöründeki büyük çaplı bir yolsuzluk soruşturması (Operation Midas) kapsamında gerçekleşti ve 100 milyon doları aşan rüşvet, usulsüz sözleşmeler ile kara para aklama iddialarını kapsıyor.

Kiev'de yürütülen soruşturmada Yermak'ın yanı sıra Zelenskiy'nin iş ortağı Tymur Mindich ile iki bakanın da adının geçtiği konuşuluyor.

2019'dan beri Başkanlık Ofisi'ni yöneten, dış politika, müzakereler ve iç kararlar üzerinde büyük etki sahibi olan Andriy Yermak Zelenskiy'in sağ kolu olarak biliniyor.

Ukrayna medyası olayı, "Zelenskiy'nin en sadık müttefikine darbe" olarak nitelendirdi.

