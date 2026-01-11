Ege Bölgesi’nin bereketli topraklarından çıkan ürünlerin dünya pazarlarındaki hakimiyetini artırmak isteyen Egeli ihracatçılar, rota olarak Uzak Doğu’yu belirledi. Özellikle Güney Kore’de Türk gıda ürünlerine yönelik ivme kazanan ilgiyi kalıcı bir ekonomik ortaklığa dönüştürmek amacıyla, sektörün öncü temsilcileri Seul yolcusu olmaya hazırlanıyor.

Gıda ihracatında rekor kıran artış trendi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından paylaşılan güncel istatistikler, bölgenin gıda sektöründeki dış ticaret başarısını gözler önüne seriyor. 2024 yılında bir önceki döneme kıyasla yüzde 34 oranında bir büyüme sergileyerek 145 milyon dolarlık bir hacme ulaşan gıda ihracatı, bu başarısını 2025 yılında da istikrarla devam ettirdi. Geçtiğimiz yıl, 2024 yılı rakamlarını yüzde 19 oranında geride bırakan ihracat rakamları, toplamda 172 milyon dolarlık devasa bir seviyeye ulaştı.

Seul’de stratejik ticaret çıkarması

Güney Kore ile olan ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefleyen Egeli üreticiler, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) öncülüğünde organize edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında harekete geçiyor. Bu kapsamlı strateji doğrultusunda, 13 Ocak tarihinde Seul’de düzenlenecek olan ticaret heyeti programı ile ikili iş görüşmelerine imza atılacak. Program çerçevesinde, Güney Kore’nin resmi ithalatçılar birliği ve sektörde belirleyici rol oynayan 40 büyük ithalatçı firma ile yeni ortaklıklar kurmak amacıyla masaya oturulacak.

Başkan Öztürk: "Alıcılara doğrudan ulaşacağız"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan EHBYİB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, bölgenin gücünü temsil eden 9 seçkin firmanın ürün yelpazesini Güney Kore pazarında vitrine çıkaracağını ifade etti. Geçtiğimiz Eylül ayında Güney Koreli bir araştırma heyetinin Türkiye’ye gelerek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Öztürk, bu heyetin özellikle yağ, un ve kuru meyve sektörlerindeki potansiyeli yerinde gördüğünü vurguladı. Öztürk, "Siz bize kadar gelip bu araştırmaları yaptınız, şimdi de biz doğrudan size gelerek kendimizi ve kalitemizi tanıtacağız dedik" şeklinde konuşarak ticaret heyetinin çıkış noktasını özetledi.

Üç günlük yoğun diplomasi trafiği

Üç gün boyunca sürecek olan ticari heyet programının, bölge ihracatına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Muhammet Öztürk, yüz yüze gerçekleştirilen bu tür tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin genellikle somut başarılar ve yeni siparişlerle sonuçlandığını dile getirdi. Ege’nin hububat ve bakliyat ürünlerinin Uzak Doğu sofralarındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan bu programın, önümüzdeki dönemde ihracat grafiklerine yeni rekorlar olarak yansıması hedefleniyor.