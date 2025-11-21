Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık, devlet başkanı düzeyindeki önemli bir ziyaretle yeni bir aşamaya taşınıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 24–25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir ivme yaratacağını belirten Duran, Kore Savaşı’ndan bu yana süregelen dostluk ve dayanışmanın bu temasla daha da güçleneceğini ifade etti.

“Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti’nden Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak bu ziyaret, dostluk temelli ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak,” dedi.

Geniş kapsamlı gündem: Enerji, savunma, teknoloji ve daha fazlası

24 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ve Güney Kore arasında enerji, savunma sanayii, ulaştırma projeleri, altyapı yatırımları, yüksek teknoloji, kültür ve turizm gibi pek çok alanda iş birliğini artırmaya yönelik yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Küresel ve bölgesel gündem de değerlendirilecek

Ziyaret yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacak. Görüşmelerde Asya-Pasifik güvenlik ortamından Orta Doğu’daki gelişmelere kadar birçok bölgesel ve küresel konu masada olacak. Tarafların çeşitli alanlarda yeni anlaşmalara imza atması da planlanıyor.

Güney Kore liderinin ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendiren en üst düzey temaslardan biri olarak değerlendiriliyor.