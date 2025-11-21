İmralı Adası’na gitme yönünde karar alan TBMM “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda CHP’nin adaya temsilci göndermeme kararı, parti içinde ve kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Komisyona katılmaya devam edeceklerini ancak İmralı ziyaretine karşı olduklarını açıklayan CHP, bu tutum nedeniyle Kürt seçmenin nasıl etkileneceği sorusuyla da karşı karşıya kaldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararın gerekçelerini paylaşırken, gizli yürütülen görüşme trafiğine de tepki gösterdi. Emir,

“Üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine desteğimiz devam edecek. Komisyonda kalmaya devam edeceğiz. Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir. İmralı’ya gidişin konuşulduğu bir toplantının milletimizden gizli yapılmasını doğru bulmayız. Herkes duruşunu açıkça ortaya koymalı,” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise kararın Kürt seçmen üzerindeki etkisine dair soruları yanıtladı.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit’in, “Son seçimde Kürtlerle yakınlaştınız. Bu tutum sonrası Kürt seçmen nasıl bir tavır alır?” sorusuna Bakan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kürt seçmen homojen değil. CHP’ye oy veren seküler Kürtler var, muhafazakâr Kürtler var, daha radikal çizgide olanlar var. Dolayısıyla blok halinde aynı refleksi vermeleri beklenemez. İmralı’ya gidilip gidilmemesi, bu kesimlerin siyasi yönelimlerini kökten değiştirmez.”

CHP’nin İmralı kararının ardından sürecin nasıl şekilleneceği ise Ankara’nın önümüzdeki günlerde en sıcak başlıklarından biri olacak.