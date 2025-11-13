Son Mühür - Güneş’te son günlerde gerçekleşen şiddetli patlamalar, Dünya’nın manyetik alanında olağan dışı bir etkiye neden oldu.

Oluşan jeomanyetik fırtına, gökyüzünü büyüleyici bir renk şölenine dönüştürerek kuzey ışıklarının (aurora borealis) dünyanın birçok yerinden izlenebilmesine olanak sağladı. Güneş’teki güçlü patlamalar sayesinde, ABD’nin kuzey ve güney eyaletlerinde dahi kuzey ışıkları görüldü. Minnesota ve North Carolina’dan gelen karelerde, mor ve yeşil tonların hâkim olduğu ışıkların gece boyunca gökyüzünü aydınlattığı görülüyor.

Kısa süreli kesinti yaşantı

NOAA’nın verilerine göre auroraların etkisi, ABD’nin geniş bir kesiminde gözlemlenebilecek düzeye ulaştı ve bu durumun iletişim sistemlerinde kısa süreli aksamalara yol açabileceği belirtildi. Güneş’ten yayılan yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanı tarafından kutuplara yönlendirilmesiyle, bu parçacıklar atmosferdeki gaz molekülleriyle etkileşime giriyor ve ortaya yeşil, mor ile pembe tonlarında büyüleyici ışıklar yani Aurora Borealis çıkıyor.