Muğla’nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren mor ve yeşil ışıklar, vatandaşların ilgisini çekti. Çiftlik Mahallesi semalarında ortaya çıkan renkli görüntüler, gökyüzü meraklıları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bölge sakinleri, nadir görülen bu doğa olayını izlemek için sokaklara çıkarak, gökyüzüne hayranlıkla baktı.

Jeomanyetik fırtınadan kaynaklanmış olabilir

Uzmanlar, gökyüzündeki bu ışıkların güneşteki patlamalar sonrası oluşan güçlü jeomanyetik fırtınalar nedeniyle ortaya çıkan kuzey ışıkları olabileceğini belirtiyor. Meteorolojik olaylar ve uzay hava durumu, bölgede nadir görülen bu görsel şölenin oluşumunda etkili olmuş olabilir.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Bölge sakinleri ve gökyüzü meraklıları, ortaya çıkan mor ve yeşil tonları hayranlıkla izlerken, sosyal medyada da görüntüler paylaşılmaya başlandı. Yetkililer, bu tür doğal ışık olaylarının bilimsel açıdan önemi bulunduğunu vurguladı.