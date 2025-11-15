ABD’deki ziyareti sırasında kalp krizi geçiren ve yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı, "Anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi" ifadelerini kullandı.

ABD'de hayatını kaybetti

ABD’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin değerli isimlerinden Muazzez Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için hazırlıklar sürüyor. Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletine bağlı Rochester kentinden Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi’ne ulaştırıldı. Merhume sanatçının aile yakınlarının bir araya geldiği Diyanet Merkezi’nde, Türkiye’ye gönderilecek cenazeye eşlik edecek kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da hazır bulundu.

Aslı Abacı verdiği röportajda şunları söyledi:

"Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef"

Muazzez Abacı'nın son sözleri

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığı yönündeki sorulara, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün 'Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz' dedim. 'Yok kalalım' dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. 'Bu kalp krizi çok zormuş' dedi" yanıtını verdi.

Aslı Saba Abacı, annesinin cenazesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik çalışmalarda Amerikan Diyanet Merkezi ve Kültür Bakanlığı’nın sağladığı destekler için teşekkür ederek, "İki gündür Türkiye'ye aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Annemin menajeri Taner budak da Türkiye'den çok takipte bulundu. Yarın Türkiye'ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir seremoni düzenlenecek. Daha sonra annemi Ankara'da babasının yanına teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Cenaze bilgileri

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Abacı’nın cenazesi Washington’dan Türk Hava Yolları ile İstanbul’a gönderilmek üzere havalimanına ulaştırılacak. Muazzez Abacı’nın Türkiye’deki cenaze töreninin 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da yapılması bekleniyor. Ünlü sanatçının sevenleri ve sanat camiasının törene yoğun katılım göstermesi öngörülüyor.