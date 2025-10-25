Son Mühür - Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık görevini üstlenen Ali Koç, geçtiğimiz aylarda koltuğunu Sadettin Saran’a devretmişti. Görev süresi boyunca hem başarıları hem de eleştirileriyle gündemde olan Koç’un futbola olan ilgisini sürdürmeye kararlı olduğu belirtiliyor. Yakın çevresine göre, Koç futboldan tamamen uzaklaşmak yerine yurt dışında bir kulüp satın almayı planlıyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Ali Koç’un ilgilendiği kulüp Sevilla olarak gösteriliyor. La Liga temsilcisi Sevilla’da, Del Nido ailesi içindeki yönetim anlaşmazlıkları uzun süredir devam ediyordu ve bu durum kulübün el değiştirme olasılığını gündeme getirdi. Bu gelişme, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti ve bunlar arasında Ali Koç’un da olduğu öne sürüldü. Sevilla için daha önce Antonio Lappi ve Fede Quintero’nun ortak bir teklif sunduğu belirtilirken, yatırımcıların kulübün çoğunluk hisselerini hisse başına 2 bin 400 euro üzerinden devralmayı planladığı kaydedildi. Koç’un ise sürecin ön araştırma aşamasında olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Sevilla krizin pençesinden