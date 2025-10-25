EFL’nin açıklamasında, kulübün sahibi Dejphon Chansiri’nin şirketi ve kulüp yönetiminin tasfiye sürecine girdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğrulamaktadır. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, cezanın kulübün yeni bir sahiplik yapısıyla yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için bir fırsat sunabileceği de ifade edildi.

Mali dar boğazdalar