Son Mühür - 158 yıl önce kurulan ve İngiltere’nin en köklü takımlarından biri olan Sheffield Wednesday, aldığı olumsuz haberle sarsıldı.
EFL’nin açıklamasında, kulübün sahibi Dejphon Chansiri’nin şirketi ve kulüp yönetiminin tasfiye sürecine girdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğrulamaktadır. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanmıştır."
Açıklamada ayrıca, cezanın kulübün yeni bir sahiplik yapısıyla yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için bir fırsat sunabileceği de ifade edildi.
Mali dar boğazdalar
İngiliz medyasına göre, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) kulübe karşı tasfiye dilekçesi sunmaya hazırlanıyordu ve bu gelişme üzerine EFL kararı hızla uygulamaya koydu. Cezanın ardından 24 takımlı Championship’te 6 puanı bulunan Sheffield Wednesday’in puanı -6’ya geriledi. 1867’de kurulan Sheffield Wednesday, İngiltere’nin en eski futbol kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kulüp, tarihinde ilk kez bu ölçekte bir puan silme ve finansal krizle karşı karşıya kalırken, taraftarlar yönetimi “kulübü batırmakla” suçluyor.