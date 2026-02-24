Son Mühür/ Beste Temel - Seferihisar Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, Sığacık Mahallesi Karagöl Mevkii’nde bulunan 11 kaçak yapı için yıkım çalışmaları başlatıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında değerlendirildiği, yıkım kararlarının mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirildiği belirtildi. Aynı bölgede hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapılar için de işlemlerin devam edeceği ifade edildi.

“Tarım arazilerimizi ve geleceğimizi koruyoruz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz bir tutum sergilendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Seferihisar’ın tarım arazileri ve doğal alanları bizim en büyük değerimizdir. Yasal mevzuata aykırı şekilde, tarım alanları üzerinde yapılan hiçbir yapıya göz yummamız söz konusu değildir. Mahkeme süreci tamamlanan yapılarla ilgili yıkım kararlarını kararlılıkla uyguluyoruz. Bu çalışmalar kimseye karşı değil, Seferihisar’ın geleceğini korumak içindir.”

Vatandaşlara uyarı

Belediye yetkilileri, özellikle “hobi bahçesi” adı altında yapılan satışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Arsa ya da yapı satın almadan önce taşınmazın yasal durumunun araştırılması, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurarak bilgi alabilecekleri hatırlatıldı.

“Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek”

Seferihisar Belediyesi, tarım alanlarını, doğal çevreyi ve kent düzenini korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin yasal çerçevede ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.