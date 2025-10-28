Son Mühür / Yiğit Uzun- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, bazı hakemlerin yasak olmasına rağmen bahis oynadığına dair açıklamaları, Türk futbolunda adeta deprem etkisi yarattı.

Açıklamaların ardından başsavcılık resen soruşturma başlatırken, 152 hakemin isminin gün içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

Skandal kısa sürede Türkiye sınırlarını aştı ve Avrupa’nın önde gelen spor gazetelerinde manşetlere taşındı.

“Benzeri Görülmemiş Skandal”

Fransız spor basını olayı geniş yer verdi. Foot Mercato, “Yolsuzluk, yasaklı bahis, 371 hakem tespit edildi: Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya.” başlığıyla haberi duyurdu.

Bir diğer Fransız gazetesi L’Équipe ise “Türkiye’de yeni bir skandal: Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Alman ve İngiliz Basınında Geniş Yankı

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild, “Türkiye’de büyük hakem skandalı! Yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor” manşetini attı ve Hacıosmanoğlu’nun “Bugün Türk futbolu için bir dönüm noktası olacak.” sözlerine dikkat çekti. Bir diğer Alman gazetesi Kicker ise “Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında” başlıklı haberinde, profesyonel liglerde yüzlerce hakemin bahis oynadığı iddialarına yer verdi.

İngiliz Sky Sports da haberi akşam saatlerinde yayınlayarak “Türk bahis skandalında 150’den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı” başlığıyla duyurdu. Haberde Hacıosmanoğlu’nun “Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı var” açıklaması öne çıkarıldı.

“Türkiye’de birçok kulüp yabancı hakem istiyor”

İspanyol Mundo Deportivo, TFF Başkanı’nın açıklamalarını manşete taşıdı:

“571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif olarak bahis oynuyor.” Haberde ayrıca, “Türkiye’de birçok kulüp hakemlerden şikâyetçi ve maçlarına yabancı hakem talep ediyor. Geçen yıl Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenyalı Vincic yönetmişti.” ifadeleri yer aldı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, gelişmeyi “Türkiye’de dev hakem skandalı: 371 kişinin bahis şirketlerinde hesabı var” sözleriyle okuyucularına aktardı. Portekizli Record gazetesi ise “Türkiye’de skandal: Federasyon, 300’den fazla hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı.” başlığını attı.

Türk futbolunda tarihi kriz

TFF’nin başlattığı incelemenin ardından federasyonun kapsamlı bir disiplin süreci yürütmesi bekleniyor.

Spor kamuoyunda “Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı” olarak yorumlanan bu gelişme, Avrupa basınının da gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi.