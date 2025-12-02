Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma takviminin yaklaştığını ve çalışmalara hızla başlanacağını bildirdi. Bu açıklama, milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinin resmi başlangıcını işaret ediyor.

Üç kesimin masada olması isteniyor

Bakan Işıkhan, asgari ücretin hükümet tarafından tek başına değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini hatırlatarak, komisyonun sosyal diyaloğun en kritik mekanizmalarından biri olduğunu belirtti. Görüşmelerde tüm tarafların katılımına büyük önem verdiklerini ifade eden Işıkhan, "Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz," sözleriyle işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin mutabakata varması temennisini yineledi.

Bu kapsamda, Bakanlık, komisyonun toplanmasına dair resmi yazıları kısa süre içinde ilgili taraflara iletecek. Işıkhan, "Tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak," diyerek sürecin hızlandığını kamuoyuna duyurdu. Bu adımla, 2024 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci, yasal zeminde ve sosyal ortakların katılımıyla başlamış olacak.