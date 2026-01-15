Ticaret Bakanlığı, dış ticaret mevzuatına aykırı işlem yapan firmalara yönelik 2025 yılı denetim sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimler kapsamında, geçen yıl toplam 13,6 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği bildirildi.

Denetimler 2025’te hız kesmedi

Bakanlık açıklamasında, dış ticaret ve gümrük işlemlerine ilişkin denetim faaliyetlerinin 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Sonradan kontrol ve ikincil kontrol uygulamalarıyla, mevzuata aykırı işlemlerin tespit edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Şüpheli beyannameler yeni nesil analitik sistemlerle incelendi

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 18 bölge müdürlüğüne bağlı kontrol şubeleri tarafından 224 bin 738 gümrük beyannamesi ikinci kez denetime tabi tutuldu. Yeni nesil analitik teknolojilerle yapılan incelemelerde, usulsüz işlem gerçekleştirdiği belirlenen 7 bin 410 firmanın tescil ettiği 49 bin 975 beyannameye toplam 11,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza uygulandı. Bu tutarın, bir önceki yıla göre yüzde 120 artış gösterdiği kaydedildi.

Sonradan kontrollerde 1,8 milyar lira ceza

Öte yandan ticaret müfettişleri tarafından yürütülen sonradan kontrol denetimleri kapsamında 240 firma incelemeye alındı. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 1,8 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu rakamın, önceki yıla kıyasla yüzde 22 artış anlamına geldiği bildirildi.

2026’da denetimler devam edecek

Bakanlık açıklamasında, ikincil kontrol ve sonradan kontrol denetimlerinin toplamı dikkate alındığında, 2025 yılında uygulanan ek tahakkuk ve ceza tutarının bir önceki yıla göre yüzde 100 artarak 13,6 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Usulsüz işlemlerle haksız kazanç elde eden ve rekabet ortamını olumsuz etkileyenlere yönelik denetimlerin, 2026 yılında da gelişmiş analitik imkanlar ve uzman personel desteğiyle sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, bu çalışmalarla kamu gelir kaybının önlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.