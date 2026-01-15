Son Mühür - ABD Hazine Bakanlığı, İran’da yaşanan siyasi ve toplumsal kriz sürecinde iktidara yakın bazı isimlerin çok büyük meblağları yurt dışına aktardığının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlık kaynakları, adı geçen isimlerin milyonlarca doları bankacılık kanalları ve kripto varlıklar yoluyla gizlice İran dışına aktardığını ifade etti. Bu gelişme, İslam Cumhuriyeti’ne yönelik güvenin hızla zayıfladığının önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Fonların izi sürülecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, “İran yönetiminin gemiyi terk ettiğini ve paranın dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarına aktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanlık ise söz konusu fonların takip edileceğini ve bu varlıkların sahiplerinin hesap vermekten kaçamayacağını vurguladı.

İran'daki protestolar