Son Mühür - ABD Hazine Bakanlığı, İran’da yaşanan siyasi ve toplumsal kriz sürecinde iktidara yakın bazı isimlerin çok büyük meblağları yurt dışına aktardığının belirlendiğini duyurdu.
''Gizlice İran'dan çıkardılar...''
Bakanlık kaynakları, adı geçen isimlerin milyonlarca doları bankacılık kanalları ve kripto varlıklar yoluyla gizlice İran dışına aktardığını ifade etti. Bu gelişme, İslam Cumhuriyeti’ne yönelik güvenin hızla zayıfladığının önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Fonların izi sürülecek
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, “İran yönetiminin gemiyi terk ettiğini ve paranın dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarına aktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanlık ise söz konusu fonların takip edileceğini ve bu varlıkların sahiplerinin hesap vermekten kaçamayacağını vurguladı.
İran'daki protestolar
Haberde, İran’ın Arap Baharı’nı andıran yaygın protestolarla sarsıldığı ve halkın yönetimden “köklü değişim” talebinde bulunduğu da aktarıldı. Ekonomik taleplerle başlayan gösterilerin kısa sürede rejimin sona ermesini isteyen geniş çaplı bir harekete dönüştüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin protestoculara ateşli silahlarla müdahale ettiği, hayatını kaybedenlerin sayısının on binlere ulaştığının öne sürüldüğü ifade edildi. İran yönetiminin ise hem iç karışıklıklar hem de dış baskılar nedeniyle siyasi ve ekonomik açıdan giderek daha fazla zorlandığına dair değerlendirmelerin uluslararası çevrelerde arttığı kaydedildi. Bu tablo, yönetim kadrolarının yurt dışında güvenli liman arayışına girdiği şeklinde yorumlanıyor.