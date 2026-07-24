Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’e sıçradı. CHP İzmir İl Yönetimi'nin aldığı kararla 6 ilçe başkanını disipline sevk etmesinin ardından, söz konusu isimler, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetimi, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ve yönetimi, Selçuk ilçe başkanı İpek Onbaşıoğlu, Narlıdere ilçe yönetimi partiden ayrılma kararı aldı.

Ertürk Çapın’ın üyeliği devam ediyor

Söz konusu ilçe yönetimi istifaları değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı şu ifadeleri kullandı;

“Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar, Narlıdere, Selçuk, Karaburun ve Gaziemir ilçe başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiştir. Bornova ilçe başkanımız da CHP üyeliği şu an aktif sistemde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başka bir siyasi partinin organizasyonunu yapmak, buna çalışmak, buna bunu paylaşmak, bununla ilgili ilçe binası tutmaya çalışmak, partinin malzemelerini diğer binaya taşımak. Bunların hepsi hem siyasi ahlak dışıdır hem Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne aykırıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlar bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızdı. Başka arkadaşlarımız da var. Yani siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Onlara partinin tüzüğü neyi emrediyorsa öyle davranacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırmak isteyebilirler. Buna saygı duyarız. Başka bir siyasi parti çatısı altında siyaset yapmak isteyebilirler. Buna da saygı duyarız. Herkesin demokratik hakkıdır. Ama bu makamları bu binaları, partinin üyelerini başka partiye taşımak için, partinin meclis üyelerini başka partiye taşımak için, partiden seçilmiş belediye başkanlarının aklını çelerek onları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayırmaya çalışmak için hiç kimse kullanamaz. Kullanırlarsa buna yaptırımımız var. Biz il örgütü olarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Partinin altını boşaltmaya, Lozan'ı yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını boşaltmalarına müsaade etmeyeceğiz.”

İlçelere yeni atama olacak

İstifa eden ilçelere yönelik yeni atamalar hakkında konuşan Gümrükçü, yeni atamalar hakkında il yönetimi kurulu toplantısında karar alacaklarını söyleyerek, “Birazdan il yönetim kurulu toplantımız var. Orada da gündeme alacağımız ilçeler olur. Yeni ekleyeceğimiz ilçeler olur. Onu sizle paylaşırız. Ama şöyle bir durum raporu da vermek istiyorum. Çok böyle rüzgar estiriliyor. İşte sanki böyle binlerce onbinlerce yüzbinlerce üye İzmir'de parti değiştiriyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Geçen akşam 400 civarı arkadaştı istifa eden sayısı. Sonuçta bizim bir yazılımımız var. Oradan kontrol ediyoruz. Üye girişlerimiz ve üye çıkışlarımız orada. 100'e yakın üyeyi kaydettik. Arkadaşlardan da 400 tane üye yapma sözü verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar istifa olursa onun iki katı, üç katı, dört katı üyeyi biz İzmir'de yaparız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ben daha önce arkadaşlarımız göreve geldiğinde de söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı burada arkamda. Yani bu yönetimde kadın kollarında yapacağımız ilçe başkanı tercihleri de böyle olacak.

Bu süreci böyle Minimum tartışmayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin faydasına götüreceğiz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Süt, sütü bazımız sıcak içer. Sütü ısıtırsınız, sütün içerisinden üstünde bir tabaka oluşur. Bunu alırsınız kaşıkla, başka bir alanda değerlendirirsiniz. Belki kaymak yaparsınız, belki ekmeğe sürer yersiniz. Bu giden arkadaşlar başka bir alandadır. Onların yolu açık olsun. Ama süt sütlüğünden bir şey kaybetmez, tadından bir şey kaybetmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak süt gibi beyaz tertemiz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.