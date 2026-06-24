Son Mühür/ Emine Kulak- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç’ün yerine Utku Gümrükçü atandı.

2 gün önce yönetimi devralan Gümrükçü, CHP İzmir İl Binası’nda bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Onur Emrah Yıldız ile görüşmedim”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında olduğu iddia edildi. Ancak atanan İl Başkanı Gümrükçü’yü de desteklemediği iddia edildi. Öne sürülenleri değerlendiren Gümrükçü, “İddia edildi, söylendi noktasında değilim. Güvendiğim inşaların aktarmadığı hiçbir bilgiye inanmam. Nefret beslemem. Biz sevgi dili, yoldaşlık inşaa etmek istiyorum. Kendisiyle görüşmedim. Halef Selef olduğumuz Çiğli belediye başkanı arkadaşımızla, belediye başkanları arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Burası kişisel çalışmaların olduğu yer değil. Karşılıklı çalışmalar varsa onlar da konuşulacak. Biz de kendisine olumlu katkı sunacağız” dedi.

“Güç’e koltuk bulmaya çalışıyorlar”

Özgür Özel’in, pazartesi İzmir’e gelerek, Çağatay Güç ekibinin açacağı alternatif il binasının açılışına katılacak. Bu programı değerlendiren Gümrükçü, “Özgür Özel partimizin Milletvekili, bu süreci biz de izliyoruz. Bu sürecin nereye varacağını izliyorum. Yeni bina açılışının nedeni, kendi arkadaşlarını çatı altında toplamaya çalışmak istemeleridir. Koltuk sevdalısı diyen arkadaşa koltuk bulmaya çalışıyorlar da olabilir” dedi.

“Uşak’taki konu gibi algı yaratılmaya çalışılıyor”

Pazar akşamı, yönetimi devralmak için çıkan arbede de , pazartesi günü sabahı basın mensuplarına binada yaşananları anlatan Gümrükçü, makam odasında bulunan küçük bir odayı, ‘bu oda neden var anlayamadım’ diye ifade etmişti. Daha sonra bazı basın yayın organlarında odaya ilişkin farklı iddialar yer aldı.

Konu hakkında tekrar değerlendirme yapan Gümrükçü, “CHP geleneklerinde olmayan bir oda. Dinlenme yeri olarak söyleniyor, nöbet sırasında yatak odası olarak kullanılmış. Parti adabına uygun olmadığı için odayı gösterdim. Uşak’taki konu gibi algı yaratılmaya çalışılıyor ama öyle bir şey yok” dedi.