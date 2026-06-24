Son Mühür/ Emine Kulak- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç’ün yerine Utku Gümrükçü atandı.

2 gün önce yönetimi devralan Gümrükçü, CHP İzmir İl Binası’nda bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Kim mikrofon uzatıyorsa hayır deme lüksüm yok”

Dün akşam katıldığı TV programı hakkında konuşan Gümrükçü, “ Geçtiğimiz pazartesi günü bir basın toplantısı düzenlendi. Ben incittiğim arkadaşlarımızdan özür dilediğimiz ifade etmiştim. Bir kez daha diliyorum. Bir ifade kullandım. Kan dökülmedi diye. Bu bir şiddet çağrısı değildi. Burun kanamadı şeklindeydi. Bu bir kampanyaya dönüştü. Üzüntü içindeyim. Biz CHP olarak büyük bir aileyiz. 27 yıllık CHP geçmişimle, bugüne kadar bu noktadaydım, bundan sonra da bayrağı yükseltmeye devam edeceğim. Bir nefret söylemi, şeytanlaştırma, düşmanlaştırma, baskı ile sindirme durumu var. Biz bu zamana kadar boyun eğmedik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Biz sevgi dili kurmaya devam ediyorum. Kim yayına çıkarmak isterse ben bütün çağrılara olumlu cevap vereceğim. Biz bir siyasi partiyiz. Kim mikrofon uzatıyorsa hayır deme lüksüm yok. Dün akşamki TV programını hiç izlemedim. Ama sunucuyu tanıyorum, hayır deme lüksüm yoktu. Bütün medya organlarına davet edildiğimiz takdirde katılacağız” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanlarını en iyi ben anlarım”

Cemil Tugay’ı yeniden CHP saflarına davet eden Gümrükçü, “Geçmişte görev almış arkadaşların, görevden almadan sonra dışlama, ötekileştirmeyi doğru bulmuyorum. CHP ilkelerine yakıştırmıyorum. 5 bin kişi ile gelirim alırım söylemi bazı ifadeleri ortaya koyuyor. Biz kanuni hakkımızı istedik. Dirençle karşılaştık: CHP çatısında kalmak isteyen herkes bizim yoldaşımız, dostumuzdur. Bu parti bize Atatürk’ten miras. Biz bu partinin gelenekleri altında çalışma gayretindeyiz. Yoldaşlık hukukumuz bozuldu ben yeniden tahsis etmek istiyorum. Cemil Tugay’ı yeniden CHP saflarına davet ettim. Çağrımı yeniliyorum. Belediye başkanlarımız da zor şartlar altında çalışıyorlar. Onları en iyi ben anlarım. 5 yıl boyunca belediye başkanlığının ne kadar zor olduğunu en zor belediyede yaşadım. Ciddi birikimlerim var. Bunları arkadaşlarımla paylaşmak isterim. Olumsuz şeyleri bize iletin. Hata varsa düzeltelim, destek lazımsa biz onun arkasında kapı gibi duralım. CHP’de önümüzdeki süreçte gelişecek arınma süreçleri de parti içi eksikleri giderme, kimseyi partiden dışlama çabası içinde olmayacağının altını çizmek istiyorum” dedi.

“CHP’nin çatısı altında başka partinin çalışması olmayacak”

Partisinin İzmir İl Kongresi’nin yapılacağı ve listenin çarşaf şekilde olacağını söyleyen Gümrükçü, “Dün akşam CHP Merkez Kurulu, olağan kurultayı başlatacağını, eylül ayını bulacağını söyledi. Biz de bu süreci demokratik şekilde işleyeceğini ve CHP İzmir İl Kongresi’nin çarşaf liste yapılacak. Bu kentin sorunları var. Bu kentin sorunlarını CHP sorunları ile geçirmek istemiyoruz. CHP hepimizden büyük, çatısı altında başka partinin çalışmalarının olmayacağını söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Yönetimin şekillenmesi 10, 15 gün sürer”

Yeniden düzenlenecek İl yönetimi hakkında konuşan Gümrükçü, “Daha yolun başındayız, ne kadar sürer bilmiyoruz. Binlerle ölçülen bir telefon yoğunluğu var. Konuştuğum arkadaşlarım partinin bie yerinde yer almak istiyorlar. İlçe örgütleri ile durum değerlendirmesi, il yöneticileri ile görüşmeler yaparak hızlı şekilde yönetimi oluşturma çabası içindeydim. 10, 15 gün sürer. Elimde 300 civarı isim var. Adam bulmazlar, organizasyon yapamazlar diyenlere üzülüyorum. Dışlanmış çok arkadaşımız var. Onların alın terini biliyorum. Oradan aldığımız güç ile bu süreçleri hızlı şekilde tamamlayacağız. Geçmişte bir şekilde CHP ailesinin dışına çıkmış, ahlaksızlığa karışmamış arkadaşların da hepsini CHP çatısı altına dönmeye devam ediyorum. Ayrılmış arkadaşları CHP saflarında çalışma yapmaya davet ediyorum” dedi.

"Kimseye GBT yapmıyoruz"

Yanında yer alan destekçilerinden H.H.’nin hırsızlıkla yargılandığı iddiaları hakkında Gümrükçü, “Parti binasına gelirken kimseye GBT yapmıyoruz. Ağaç keserken yakalandı sözünü de anlayamadım. Suç işlemiş olabilir. Türkiye’de mahkeme görmüş vatandaşlar da var. Kriminal bir arkadaş olduğunu düşünmüyorum. Aynı arkadaş burada direnişe de destek oldu. Meslek Fabrikası eyleminde de katkı koyan bir arkadaş. Üye olmak zorunda da değil Katkı koyan herkese kapımız açık” şeklinde konuştu.