Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı bir televizyon programındaki sorulara verdiği cevapları değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Adıgüzel: Kemal Kılıçdaroğlu tek bir kişi hepsine yetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programında tek bir kişi olarak herkese cevap verdiğini aktaran Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Herkes sordu. Stüdyodaki gazeteci, evindeki gazeteci, hapisteki gazeteci, hatta disipline gönderilen milletvekilleri... Kemal Kılıçdaroğlu tek bir kişi hepsine yetti. Sorunun cevabını dinlemeden ikinci, üçüncü soru. Sorudan çok yorum. En komiği de, gazetecilerin soru ile başlattıkları bir diyalogda aldıkları cevaplar ile savunma durumuna gelmeleri” diye konuştu.

“Ön seçimi şart koşacağız”

Son olarak, CHP Kurultayı’nın para ile satın alınmasının bir milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizen CHP’li Adıgüzel, konuyla şu ifadeleri kullandı: “Sonuç? Kurultayın para ile satın alınması bir milli güvenlik sorunudur ve yapanlar ortada, Erdoğan ile iş çevirenler, arka kapı diplomasi deyip, mücadele yerine müzakere edenler ortada. Şimdi de kayyım istiyorlar, çünkü arınmaktan korkuyorlar. Para pul işine girenlerin bu partide yeri yok, arınacağız. Tertemiz bir Kurultay yapacağız. Ön seçimi şart koşacağız”