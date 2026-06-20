Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal medyada İmamoğlu ve Özgür Özel ekibine yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Emrah Gülsunar, yeni parti dedikodularıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Özel ve Kılıçdaroğlu ekibi arasında sürtüşme devam edecek

Önümüzdeki haftalarda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasındaki sürtüşmenin devam edeceğini ve gelecek günlerde yeni partinin mutlaka kurulacağını aktaran siyaset bilimci Gülsunar, Özgür Özel’in ilk etapta CHP içindeki mücadele yollarını tüketeceğini aktardı.

“İlk etapta içeride mücadele yolları tükeniyor”

Sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel’in ilk etapta içerideki mücadele yollarını tüketeceğini vurgulayarak, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki haftalarda Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu yönetimleri arasındaki sürtüşme devam edecek ve süreç bir noktada mutlaka yeni partiye everilecek.

Bunu Özgür Özel de biliyor ama yeni partinin olabilecek en güçlü ve meşru zeminde ortaya çıkabilmesi için ilk etapta içeriden mücadele yollarını tüketiyor.”