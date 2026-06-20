Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçmiş dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi görevler de üstlenmiş olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye seçimlerindeki mağlubiyeti hazmedemediğini aktardı.

Muharrem İnce: Erdoğan mağlubiyeti hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik haksız operasyonlar düzenlediğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, “CHP’nin belediyeleri ezici bir şekilde kazanmasını Erdoğan bir türlü hazmedemedi. Çok büyük yolsuzluklar varmış gibi belediyelerimize operasyon üzerine operasyon çekiyor. Ben size esas yolsuzluğun Borsada yapıldığını, lağım gibi patlayacağını söyleyeyim” şeklinde konuştu.

“Mızrak çuvala sığmayacak”

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de eleştiren Muharrem İnce, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Öyle büyük manipülasyonlar yapılıyor ki bunlar ortaya çıktığında ağzınız açık kalacak. Şimdilik CHP’nin yolsuzluk balonları ile toplumu oyalayabilirsiniz ama bir an gelecek mızrak çuvala sığmayacak öyle değil mi Mehmet Şimşek?”