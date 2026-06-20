Son Mühür / Atakan Başpehlivan Siyaset Bilimci Dr. Nurettin Kalkan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in kuracağı yeni parti söylentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, ‘birinci parti olacak’ çıkışlarının politik bir halüsinasyon olduğunu aktardı.

“Tabelası, kadrosu, tüzüğü, programı, kimliği, amblemi yok”

CHP’li Özgür Özel’in kuracağı iddia edilen parti ile ilgili ortada hiçbir şey olmadığını belirten ve hukuki hüviyete bürünmeyen hiçbir yapının sandıktan birinci çıkamayacağını belirten Dr. Nurettin Kalkan, “Tabelası, kadrosu, tüzüğü, programı, kimliği, amblemi bulunmayan amorf bir şey -bakın hareket bile demiyorum çünkü ortada yok- nasıl birinci olacak?

Dahası, bir siyasî hareketin birinci olabilmesi için öncelikle seçime girme yeterliliğine sahip olması gerekir; bu yeterliliğin yegane yolu ise partileşmektir. Dolayısıyla, toplumda güçlü bir dalga olarak zuhur etse bile, kurumsal ve hukuki bir hüviyete bürünmeyen hiçbir yapının sandıktan birinci çıkabilmesi teknik açıdan mümkün değildir” dedi.

“Bu yapılanlar doğmamış çocuğa dön biçmektir”

Son olarak, söz konusu yeni parti ile ilgili ortaya atılan değerlendirmelerden doğmamış çocuğa don biçmek olarak yorumlayan Kalkan, şu ifadeleri kullandı: “Meseleyi asıl vahim kılan ise, Ali Yağcıoğlu’nun henüz zuhur etmeyene, siyasal ve sosyolojik olarak ortada bulunmayana şimdiden bir muzafferiyet bahşetmesi, zafer tacı takmasıdır.

Bu, ‘doğmamış çocuğa don biçmek’ deyimiyle bile açıklanamayacak bir politik halüsinasyondur. İllüzyon demiyorum zira illüzyon duyu yanılsamasıdır. Ortada duyu organlarımızla yanlış algılayacağımız bir şey dahi yok. Hülasa analiz diye sunulan bu şey, bir siyasî tahlil değil, olsa olsa bir serabın berbat bir tasviridir”