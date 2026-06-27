Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından kitlesel katılım töreni organize edildi. Farklı siyasi partilerden ayrılan yüzlerce vatandaş düzenlenen törenle AK Parti saflarına katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende yeni üyelere rozetleri takıldı.

Bilal Saygılı da katıldı

Siyasi partilerden istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapan yüzlerce vatandaş için düzenlenen törene; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş başta olmak üzere çok sayıda partili ve davetli katıldı.

Başdaş: AK Parti’nin millete kurduğu güçlü bağ devam ediyor

Törende ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, “AK Parti’nin millete kurduğu güçlü bağ devam ediyor. Aramıza katılan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, liderliğinde Türkiye savunma sanayisinden, ulaşıma kadar her alanda tarihi projelere adım atmıştır. Ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Coşkun Tatar ve Cemil Yücesoy’a aramıza hoş geldin diyorum” dedi.

Yücesoy: Siyaseti hiçbir zaman makam aracı olarak görmedim

Siyasette farklı düşüncelerin olabileceğini söyleyen Eski İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Cemil Yücesoy, “ Burada, bugün hizmete hizmet etme sorumluğunu daha da sürdürmek adına AK Parti’ye katılıyoruz. Siyaseti hiçbir zaman makam aracı olarak görmedim. Bu anlayışla AK Parti saflarına katılarak, Türkiye’nin hedeflerine katkı sunmak için bu kararı aldım. Türkiye güçlü olmak zorunda 0lan büyük bir devlettir. Geleceğe yürümek hepimizin sorumluluğudur. Siyasette farklı düşünceler olabilir. Söz konusu bayrağımız, vatanımız olunca ortak düşüncede buluşmak önemlidir. Bana güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tatar: İYİ parti kişisel yönetilmeye başlanmıştı

Partisi’nden istifa etme sebebini açıklayan Eski İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, “Sait Başkan’ın daveti üzerine bize de icabet etmek kaldı. 300 tane üyemiz şuanda AK Parti kervanına katıldı. Ben ilk partiyi devraldığımda 800 tane üyemiz vardı. Biz bu üyeyi 4 bine çıkardık. İYİ Parti’den ayrılma sebebim, bir kongre süreci yaşadık. İYİ parti kişisel yönetilmeye başlanmıştı. Bize bir çalışma ortamı kalmamıştı. Biz de AK Parti’nin kervanına katılarak, ülkemizin geleceğine, ekonomisine hizmet etmek bizim için şeref olacak” dedi.

Saygılı: Türkiye ve çevresinde oyunlar oynanıyor

Türkiye’nin önemine dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Yaşar Vekil’imizin ablasının cenaze namazına katıldım. Her iki başkanın partimize katılımı, 300 kişilik ekibin katılmasından onur duyuyorum. AK Parti eser ve hizmet siyaseti yapan, mazlumların babası, Türkiye için her türlü çalışmayı yapan teşkilatın ve devletin başında Cumhurbaşkanımızın olması bizim için onurdur. Bu güzel liderliğin yaşadığı ortamda sizlerin AK Parti’ye katılması çok anlamlıdır. Zamanında yapılan doğru hareketler unutulmaz. Çok badireler atlatıyoruz. Türkiye’de de çerçevesinde de çok büyük oyunlar oynanıyor. Dün Dünya’nın en pahalı olan Dubai’de evler yarı fiyatına düşmüş. Bir anda her şey değişti. Ama Türkiye’de değişmedi. Türkiye güvenli, önüne bakan, yatırım yapan bir ülke. Bunları yaşamak onur ve gurur verici. AK Parti’mize katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu sayılar arka arkaya gelsin” dedi.