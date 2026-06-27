Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Konak İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen katılım programında yeni üyelere rozet taktı. Daha sonra AK Partili Saygılı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

“İstifaların bizimle bir alakası yok”

CHP’nin mutlak butlanı sonrası CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi hayatını bağımsız yürütmesi hakkında konuşan AK Partili Saygılı, “Cemil Bey’in istifası ya da Türkiye'deki, diğer şehirlerdeki istifaların bizimle bir alakası yok. Kendi iç siyasetlerinin getirmiş olduğu, toksik durumlar. Dolayısıyla, onun istifa etmiş olması bizim için hiçbir şeyi ifade etmiyor. Biz İzmir'de belediyecilik hizmetlerini istiyoruz. Ne yazık ki çöp, çamur, çukur diye İzmir'deki sıkıntıları anlatırken şu anda irtikap, rüşvet, hırsızlık gibi konuların konuşulduğu bir İzmir haline geldik. İlki de çoğalıyor, Allah sonumuzu hayreylesin. İnşallah yerel seçimlerde de bu sıkıntıyı kökünden çözecek parti olacağız inşallah ve Cumhur İttifakı olacağız” dedi.

“Operasyonlar partilere bağlı çalışma değil”

İzmir ve Türkiye’deki birçok belediyelere, belediye başkanlarına düzenlenen operasyonları değerlendiren AK Partili Saygılı, “Bunlar kısa bir zaman içerisinde yapılan çalışmalar değil. Uzun bir süre içerisinde savcılığın, HTS kayıtları, çalış, gerek diğer teknolojik çalışmalarla takip edilen, ondan sonra birbirlerine karşı olan suç duyurusunda bulunmaları... Bunların hepsi değerlendirilir, hukuka uygun olup olmadığına bakılır, ona göre hareket ediliyor. Hiçbir şekilde partizanlık mantığında ya da, söylendiği gibi partilere bağlı bir çalışmaymış gibi gösterme bağımlılığında değil, devletimizin yapmış olduğu köklü çalışmalar sonucunda verilen kararlardır” dedi.