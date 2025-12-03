Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil (68) ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evlerinde nikâh masasına oturan 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, evliliği sonrası sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ceylan, düğün günü yanında olmayan ailesiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla da uzun süre konuşulmuştu.

“Ailem beni iki yıl boyunca bir kez bile aramadı. Evlenmişiz, artık daha ne olabilir ki? Mehmet Ali beni bırakmadıkça ben de onu bırakmayacağım.” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

“Her şeyi usulünce yaptık”

26 yaşındaki Ceylan, kendisinden 42 yaş büyük olan Mehmet Ali Erbil ile ilişkisi nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt vermiş, “Biz kötü bir şey yapmadık, sadece evlendik. Yaş farkı var ama her şey usulünce yapıldı.” ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan bu kez ameliyatıyla gündemde

Gülseren Ceylan, bu kez estetik operasyonuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Genç isim, göz kapağı operasyonu geçirdiğini duyurarak bıçak altına yattığı anları ve ameliyat sonrası yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyon sonrası ilk kare

Operasyondan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaşan Ceylan, takipçilerine durumunun iyi olduğunu belirtti.

Paylaştığı kare kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.