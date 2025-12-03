Son Mühür- Demirer, uyku düzeninin kendisi için temel bir unsur olduğunu belirterek, “Gece 22.30’da uyuyup sabah 05.30’da kalkıyorum.” dedi. Erken kalkmasının gün içerisindeki enerjisini artırdığını söyledi.

Güne sporla başlıyor

Ünlü komedyen, sabah saatlerinde yaptığı egzersizlerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini güçlendirdiğini aktardı. Sporun günlük rutininde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Kahvaltıda protein ağırlıklı besleniyor

Demirer, sporun ardından kahvaltısına geçtiğini belirtti. Menüsünde genellikle yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az miktarda peynir ve bal bulunduğunu söyledi. Bu düzenin formunu korumasında etkili olduğunu ifade etti.

Akşam öğünlerini sade tutuyor

Günün son öğününde hafif beslenmeyi tercih ettiğini belirten Demirer, “Akşamları balık ya da kırmızı et yiyorum.” diyerek protein ağırlıklı bir akşam menüsü tercih ettiğini dile getirdi.

Kürek sporuna başladı

Son dönemde kürek sporuna yöneldiğini aktaran Ata Demirer, haftada üç gün Boğaz’da kürek çektiğini söyledi. “Haftada 3 gün kürek çekiyorum, ardından işime devam ediyorum.” ifadelerini kullanarak sporun kendisine dinamizm kattığını belirtti.