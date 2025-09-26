Son Mühür - Türk arabesk ve fantezi müziğinin sevilen sanatçılarından Güllü, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Güllü’nün vefatı, müzik ve magazin camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Oğlu açıkladı

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vefatının “talihsiz bir kaza” sonucu meydana geldiğini bildirdi:

"Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun"

''Hiçbir zaman işim olmadı"

51 yaşındaki sanatçı, önceki aylarda yaptığı bir açıklamada, miras konusunun aileler arasında sık sık anlaşmazlıklara yol açtığını dile getirmişti:

"Benim de iki çocuğum bir torunum var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı"

Serenay Sarıkaya ayrıntısı

Ünlü şarkıcı, hayatının bir gün sinemaya aktarılmasını arzuladığını belirtmiş ve başrolde Serenay Sarıkaya’yı görmek istediğini söylemişti. Güllü, "Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız bile" sözleriyle bu isteğini adeta vasiyet gibi dile getirmişti.