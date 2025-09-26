Son Mühür- Rapora göre, dış kaynaklı hibelerle yürütülen ve tamamlanan 43 proje muhasebe sisteminde kapatılmadı. Bu nedenle 12,6 milyon TL tutarındaki bakiye yanlış hesaplarda tutuluyor. Sayıştay, ODTÜ’de Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile Proje Destek Ofisi arasında sağlıklı veri akışının olmadığını, bu durumun mali tabloların güvenilirliğini zedelediğini kaydetti

Kira gelirleri usule aykırı kaydedildi

Üniversitenin taşınmazlarından elde ettiği peşin kira gelirlerinin yanlış hesaplarda izlendiği ortaya çıktı. Sayıştay, bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu vurguladı. Rapor, dönemsel gelirlerin “gelecek aylara/yıllara ait gelir hesaplarında” izlenmesi gerekirken doğrudan gelir olarak kaydedildiğini belirtti.

Teknokent protokolü güncellenmedi

ODTÜ ile Teknokent Yönetim A.Ş. arasında 2011’de imzalanan kira protokolünün halen güncellenmediği belirlendi. Raporda, hesaplamalarda hatalar yapıldığı, öngörülen kira gelirlerinin gerçekleşmediği ve mevcut protokolün açık, anlaşılabilir, kontrol süreçlerine uygun olmadığı vurgulandı

Kantin ve büfeler aynı işletmecilerde

Sayıştay’ın raporunda en dikkat çekici bulgulardan biri de, kampüs kantinleri ve büfelerin pazarlık usulüyle ve ilan yapılmadan aynı işletmecilere verilmesi oldu. Eymir Gölü’nden kampüs içindeki fakülte kantinlerine kadar birçok işletmenin 1990’lı yıllardan bu yana aynı kişilerde olduğu tespit edildi. Rapora göre toplam 134 işletme yerinin 88’i 2015 ve öncesinden beri aynı kişiler tarafından işletiliyor. Bu durumun rekabeti daralttığı ve gelir kayıplarına yol açtığı belirtildi

TED Koleji’ne ihalesiz arazi, amaç dışı kullanım

Rapordaki en çarpıcı tespit ise Ankara Gölbaşı’ndaki ODTÜ arazisiyle ilgili oldu. TED Ankara Koleji Vakfı’na ihalesiz şekilde üst hakkı tanındığı belirlendi. Sayıştay, bu arazide protokolün amacına aykırı olarak güneş enerjisi santrali kurulduğunu ve TEİAŞ ile kira sözleşmesi imzalanarak izinsiz gelir getirici faaliyet yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca arazinin TED Kolej Mezunları Derneği’ne de tahsis edildiği kaydedildi. Tespitler, üniversite arazilerinin amaç dışı kullanıldığını ortaya koydu.