Son Mühür - İçecek sektöründe teknoloji, lojistik ve tüketici alışkanlıkları son yıllarda köklü biçimde değişirken, bu dönüşüm bir dönem Amerikan mutfaklarının vazgeçilmezi olan bazı ürünlerin giderek geri planda kalmasına yol açtı. Coca-Cola da bu değişime uyum sağlayarak, yaklaşık 80 yıldır raflarda bulunan klasik bir ürün grubunu piyasadan çekmeye hazırlanıyor.

Meyve suyu konsantreleri, özellikle 1940’lı yıllarda pratik saklama ve kolay nakliye ihtiyacına yanıt olarak geliştirildi. Dondurulmuş konsantre portakal suyu, II. Dünya Savaşı sırasında askeri ihtiyaçlar için Florida’da üretildi ve uzun yıllar boyunca evlerde yaygın biçimde tüketildi. Ancak 1980’lerden itibaren konsantreden üretilmeyen portakal sularının yaygınlaşmasıyla bu ürünlerin pazar payı giderek daraldı.

Artık üretilmeyecek

Coca-Cola’nın köklü markalarından Minute Maid, bugüne kadar frambuazlı, pembe ve lime aromalı limonatalar da dahil olmak üzere farklı tatlarda dondurulmuş konsantre içecekler üretmeyi sürdürdü. Ancak şirket, tüketici talebindeki düşüşü gerekçe göstererek bu ürün grubunu sonlandırma kararı aldı. Coca-Cola’dan yapılan açıklamada, Minute Maid’in dondurulmuş konserve portakal suyu ve limonatalarının 2026’nın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika pazarında üretimden kalkacağı, mağazalardaki mevcut stokların ise tükenene kadar satışta kalacağı bildirildi.

Neden böyle bir karar alındı?

Şirket yetkilileri, meyve suyu kategorisinin genel olarak büyümeyi sürdürdüğünü, ancak tüketicilerin tercihini giderek taze ya da konsantre edilmemiş ürünlerden yana kullandığını ifade ediyor. Bu doğrultuda Coca-Cola, ürün portföyünü tüketici beklentileriyle daha uyumlu hale getirmek amacıyla sadeleştirmeyi hedefliyor. Alınan kararın, maliyet ve operasyonel verimlilik kadar değişen damak zevklerinin de bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

ABD’de ev içi tüketimde düşüş yaşanmasına rağmen, meyve suyu konsantrelerinin küresel ölçekte önemini koruduğu belirtiliyor. Konsantre ürünler, gıda ve içecek üreticileri tarafından yaygın şekilde kullanılırken, uzun raf ömrü sayesinde sanayi açısından önemli avantajlar sağlıyor. Küresel meyve suyu konsantresi pazarının önümüzdeki 10 yılda istikrarlı biçimde büyümesi beklenirken, Kuzey Amerika’nın güçlü altyapısı ve tarımsal kaynaklarıyla pazarın yaklaşık üçte birini elinde tuttuğu ifade ediliyor.