Son Mühür- ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarındaki yeni belgeler, İslam dünyasını sarsan bir iddiayı gündeme taşıdı.

Yazışmalara göre, Kabe örtüsüne ait olduğu öne sürülen parçalar, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı isimler aracılığıyla Jeffrey Epstein’e gönderildi.

Sevkiyatın arkasında BAE bağlantılı isimler var

Şubat ve Mart 2017 tarihli e-posta kayıtlarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı iş insanı Aziza Al-Ahmadi’nin, Abdullah Al-Maari adlı bir kişiyle birlikte söz konusu sevkiyatı organize ettiği öne sürüldü.

Belgelerde, bu hediyenin Epstein’e “manevi değeri yüksek” bir armağan olarak gönderildiği ifadeleri dikkat çekti.

Kabe örtüsüne dair detaylar yazışmalarda yer aldı

Middle East Eye muhabiri Elis Gjevori’nin aktardığı bilgilere göre, gönderilen hediyenin İslam’ın en kutsal mekanı olan Kabe’yi örten siyah ve altın işlemeli Kisve-i Şerif’e ait üç parçadan oluştuğu ileri sürüldü.

“En az 10 milyon Müslüman bu örtüye dokundu”

Dosyalarda yer alan e-postalarda Aziza Al-Ahmadi’nin Epstein’e gönderdiği ifadeler de yer aldı. Al-Ahmadi, mesajında örtünün manevi değerini şu sözlerle anlattı:

“Bu siyah parçaya Sünni, Şii ve diğer mezheplerden en az 10 milyon Müslüman dokundu. İnsanlar Kabe’nin etrafında yedi kez döner ve ona dokunabilmek için büyük çaba sarf eder. Dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını bu parçaya bıraktılar.”

Kabe örtüsünün yere serildiği görüntüler ortaya çıktı

Belgelerde en çok tepki çeken detaylardan biri ise Epstein ve yanındaki bir kişinin, Kabe örtüsüne ait olduğu öne sürülen parçaları yere sererek incelediği anlara ait görüntüler oldu. Görüntülerin ortaya çıkması, sosyal medyada ve İslam dünyasında büyük tepkiye yol açtı.

Gönderim nedeni hala bilinmiyor

Aziza Al-Ahmadi ile Epstein’in nasıl tanıştığına ya da bu kutsal emanetlerin neden Epstein’e gönderildiğine dair belgelerde herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.