Son Mühür - 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, vatandaşların internette en çok araştırdığı başlıkların başında hava durumu tahminleri yer alıyor. Özellikle romantik akşam yemeği, yürüyüş ve açık hava etkinliği planlayan çiftler, “14 Şubat hava durumu” sorgusunu yoğun şekilde yapıyor. Meteoroloji verilerine göre ise bu yıl Sevgililer Günü’nde Türkiye genelinde yağışlı ve bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir 14 Şubat hava durumu

Büyükşehirler için paylaşılan hava durumu tahminleri ise şöyle sıralanıyor: İstanbul hava durumu: 9 derece, yağmurlu

Ankara hava durumu: 7 derece, hafif yağmurlu

İzmir hava durumu: 14 derece, yağmurlu Uzmanlar, akşam saatlerinde yağışın etkisini artırabileceğini ve hissedilen sıcaklığın daha düşük seviyelere ineceğini belirtiyor. Yağmur ve soğuk hava Sevgililer Günü'nde etkili olacak Meteoroloji uzmanları, Sevgililer Günü’nde dış mekânda plan yapanların hava şartlarını mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekiyor. Yağışın özellikle akşam saatlerinde artmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanabileceği, açık alan etkinliklerinde aksamalar görülebileceği ve ulaşımda gecikmelerin oluşabileceği belirtilirken, çiftlere olası olumsuzluklara karşı kapalı mekân seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Çiftlere uyarı: Şemsiyeniz yanınızda olsun Meteoroloji uzmanları, 14 Şubat’ta dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların yanlarında şemsiye bulundurması ve serin havaya karşı daha kalın kıyafetler tercih etmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği belirtiliyor.