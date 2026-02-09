Son Mühür - ABD’de yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde futbolcu Franck Ribéry’nin adının geçtiği yönündeki iddialar, uluslararası basında tartışmalara yol açtı. Belgelerle bağlantılı olarak sosyal medyada paylaşılan çeviri metinlerde Ribéry’nin ismiyle birlikte çeşitli iddialara yer verilirken, bu içeriklerin hukuki bir dayanağının bulunup bulunmadığına ilişkin net bir bilgi olmadığı ifade ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir belgeye ait olduğu iddia edilen Türkçe çeviri metin şu şekilde aktarıldı:

"... Lyon'dan Nadine de Rothschild, futbolcu Franck Ribéry, Nancy İstihbarat Şefi, Metz'den avukatlar... Adli polisle birlikte gelen Franck Ribéry, kendisi için 14 yaşında kızlar getirilmesini istedi.''

(Belge No: EFTA00079540)

Bir kadını darp etti

''Sylvain Cormier hakkında: Onu 2002 yılında stajyer avukat olarak işe aldım. (Kayıt dışı: Bir keresinde bir kadını darp ettiğini biliyorum). Beni de darp etti. Kollarımı bedenime doğru o kadar sert bastırdı ki hareket edemedim. Sylvain Cormier ve partneri, Nadine de Rothschild'in şoförlü aracına bindiklerini ve zengin insanlarla takıldıklarını herkese anlatıyorlardı. Bana megaloman olduğunu söylemişti..."

Gündeme bomba gibi düştü

Ribéry ile ilgili öne sürülen pasajların resmî bir suçlama, ceza soruşturması ya da delil niteliği taşıyıp taşımadığına dair şu ana kadar yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Nitekim Sky News’in haberinde, dosyaların yayımlanmasının ardından çok sayıda tanınmış isme ait yazışma ve ismin belgelerde yer aldığına dikkat çekilirken, bu durumun söz konusu kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği özellikle vurgulanıyor.

Hukuk çevreleri ise kamuoyuna sızan geniş kapsamlı belge setlerinden türetilen ve hızla yayılan yorumların, somut ve resmî delillere dayandırılmadan paylaşılmasının kişisel itibar ve hukuki haklar açısından ciddi riskler barındırabileceğini belirtiyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili değerlendirme ve inceleme süreçlerinin ise hâlen devam ettiği ifade ediliyor.

Ribery açıklama yapmadı

Franck Ribéry ya da temsilcileri tarafından konuya ilişkin şu ana kadar yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Uluslararası spor hukuku ve kişisel haklar çerçevesinde ilerleyen süreçte gelebilecek olası beyanların, haberin seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor.