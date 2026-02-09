İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik yağmur ve sisten kilitlendi

Kentin her iki yakasında bazı ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kartal’da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor. TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe’den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluğun da Ataşehir’den köprü girişine kadar devam ettiği görülüyor.

Şile Otoyolu’nda Altunizade’den Ümraniye’ye kadar araçlar ağır ilerlerken, Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu üzerinde Gaziosmanpaşa’da başlayan yoğunluk Mahmutbey gişelerine kadar devam ediyor. D-100 kara yolunda ise Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Haliç ile Mecidiyeköy ve çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Yoğunluk yüzde 72

Sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular nedeniyle tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar duraklarda beklemek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72’ye kadar yükselirken, bu oran Avrupa Yakası’nda yüzde 65, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.