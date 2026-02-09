Son Mühür- CHP'nin kağıt üstünde cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun gözükmesine rağmen çok sayıda davayla boğuşan İmamoğlu'nun aday olabilmesi mucizelere bağlı görünüyor.

31 Mart seçim zaferinin ardından CHP lideri Özgür Özel'in, ''Benim iki santraforum var'' sözleriyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı potansiyel cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinin üzerinden uzun bir zaman geçti.

Mansur Yavaş sessiz kalmıştı...



İmamoğlu'nun CHP'de kurulan adaylık sandığına tek isim olarak girdiği süreçten bu yana Mansur Yavaş kendi adaylığıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Özgür Özel'in kendi adaylığına kapıyı kapattığı süreçte, İmamoğlu'nun aday olamaması halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun sorusu Asal Araştırma'nın son anketinde katılımcılara soruldu.

16-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen anket sonucuna göre İmamoğlu'nun olmadığı bir denklemde adaylık koltuğuna en yakın isim olarak Mansur Yavaş görünüyor.

Özarslan'ın istifası Yavaş'ı zora soktu...



Kendisine çok yakın bir isim olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla zor günler geçiren Mansur Yavaş'ın yüzde 36'lık oyla, en yakın rakibi Özgür Özel'in yüzde 17.2'lik oyunu ikiye katladığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce gerilerde kaldı...

Araştırmada, 2023 seçiminin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 2.6, 2018 cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise yüzde 1.4 gibi düşük oranda kaldığı görüldü.

Araştırmada söz konusu isimlerin hiçbiri olsun diyenlerle, başka biri olsun diyenlerin toplam oranının da yüzde yüzde 24 gibi yüksek bir oran olması dikkat çekiyor.