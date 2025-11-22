Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü’nün ölümyle ilgili soruşturma çerçevesinde olay günü evde bulunan ve haklarında yasaklı madde kullandıkları ileri sürülen kızı ve kızının arkadaşı kendi rızalarıyla hastanede test için örnek verdi.

Gülter ve Ulu'ya avukatları ve polis eşlik etti

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Tanık ifadelerinde annesi öldürdüğü ve yasaklı madde içtiği iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yasaklı madde testi yaptırdı. Gülter ve Ulu'ya avukatları ve polis de eşlik etti.

"Normal hayatlarına devam ediyorlar buradan evlerine gidecekler"

Hastane çıkışında açıklama yapan Gülter ve Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik, müvekkillerinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Rutin işlemler yapıldı. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyorlar. Buradan evlerine gidecekler" dedi.