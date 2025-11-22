Son Mühür- Bir mağazada iş görüşmesine katılan genç, kendisine teklif edilen maaşı ve çalışma koşullarını sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yoğun çalışma karşılığında teklif edilen maaş eleştirildi

Genç, haftanın 6 günü yoğun tempoda çalışması beklendiğini belirterek, teklif edilen maaşın kendisini tatmin etmediğini ifade etti. Sosyal medya paylaşımında, “Artık kanıma dokunuyor. 6 gün boyunca onlar ne zaman isterse çalışıyorsunuz. Karşılığında aldığınız maaş 23 bin 500 TL” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki büyüyor

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı düşük ücretli iş ilanlarına ve çalışma saatleri ile maaş arasındaki dengesizliğe dikkat çekti. Çalışma koşullarının ve ücretlendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair yorumlar öne çıktı.