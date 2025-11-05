Son Mühür- 2017 yılında “İşte Benim Stilim” programında yer alan Neslihan Doğrusöz, yarışma sonrası katıldığı bir televizyon programında “Erkek olduğumu 5 yaşında anladım” sözleriyle dikkat çekmişti. 2017’de cinsiyet geçiş sürecine başlayan Doğrusöz, geçişini tamamladıktan sonra adını Doruk olarak değiştirdi.

Gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu

Geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmayan Doruk Doğrusöz, sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Gözlerden uzak bir yaşam süren Doğrusöz, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Doruk Doğrusöz, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi Yaprak Karadağ ile pozunu Instagram hesabında paylaştı. Çiftin aşk dolu karesi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçilerinden beğeni yağdı

2024 yılının eylül ayından bu yana birlikte olan Doruk Doğrusöz ve Yaprak Karadağ’ın paylaşımları, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Uzun süredir magazin sayfalarında yer almayan Doruk Doğrusöz, hem son hali hem de sevgilisiyle verdiği pozla sosyal medyada gündemin üst sıralarına çıktı.