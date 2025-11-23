Son Mühür - Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binada bulunan evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, madde kullandıkları iddia edilen Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, avukatlarıyla birlikte Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Polis ekiplerinin Çınarcık ilçesinden Yalova kent merkezine kadar eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Acil Servis önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gülter, kendileri hakkında madde kullandıkları yönünde iddialarda bulunulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır."

Tut ve Ulu’nun avukatı Rahmi Çelik, müvekkillerinin rutin işlemler için hastaneye geldiklerini ve gerekli işlemlerin tamamlandığını belirtti:

"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."