Son Mühür - 22 Mart 2026 Pazar günü İzmir’de hava alçak bulutlarla kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte yaklaşık 19 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. 23 Mart Pazartesi günü sağanak yağış görülebilir. Gündüz sıcaklıklarının 11 derece civarında, gece sıcaklığının ise 4 derece dolaylarında olması öngörülüyor.

24 Mart Salı günü alçak bulutlu bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında, gece ise 4 derece dolaylarında seyredecek. 25 Mart Çarşamba günü ise sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 9, gece 4 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Dışarı çıkarken kalın kıyafet tercih edilmesi, yağışlı günlerde ise şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanılması öneriliyor. Rüzgarın zaman zaman artabileceği için açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

22 Mart Pazar Ege Bölgesi Hava durumu

Havanın çok bulutlu olacağı ve aralıklı olarak yağmur ile sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği tahmin ediliyor.

Manisa: Çok bulutlu, 11° / 3°

Aydın: Parçalı bulutlu, 13° / 5°

Denizli: Çok bulutlu, 11° / 2°

Muğla: Parçalı bulutlu, 12° / 4°

Uşak: Çok bulutlu, 9° / 1°

Kütahya: Çok bulutlu, 8° / 0°

Afyonkarahisar: Çok bulutlu, 7° / -1°