Son Mühür- Geçtiğimiz hafta içinde kendisine yakın 10 milletvekilinin yolsuzluk çıkışının ardından bu kez Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir video yayınladı.

Kısa zamanda 4 milyondan fazla izlenen mesajda Kılıçdaroğlu hem partinin adı yolsuzluk iddialarına karışanlardan arınmalı çağrısında bulundu hem de İmralı'ya yapılacak ziyarette CHP'nin olmama kararını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun çkışına sosyal medya üzerinden gelen ''İhraç edilsin'' tepkilerine ise CHP İstanbul il başkanlığı koltuğuna mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin'i kızdırdı.

Sevimsiz ve yakışıksız...



''CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı üzerinden ‘ihraç’ gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin:



Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz'' diyen Gürsel Tekin,

''Bu partinin genel başkanları dâhil bütün kadroları tarih boyunca hep hesap sormuştur; hiçbir zaman hesap vermekten kaçmamıştır.

Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık. Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP’nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir.

Bu tablo sürdürülemez...



Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum:

Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir.

Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir.'' hatırlatmasında bulundu.

Çoban ateşi yakıldı...

''Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek'' diyen Gürsel Tekin,

''Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın:

Çoban ateşi çoktan yakıldı.

Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak.

CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir'' vurgusunda bulundu.