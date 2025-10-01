Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, gerçek adı Gül Tut olan ve sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı, 24 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek yaşamını yitirmişti.

Oğlu Acı Haberi Duyurdu: “İntihar İddiaları Asılsız”

Güllü’nün vefat haberini oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştıı:

“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada çıkan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Başımız sağ olsun.”

Cenaze İstanbul’da toprağa verildi

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi ailesine teslim edilmişti.

27 Eylül’de Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’nde kılınan öğle namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan sanatçı, Tuzla Mezarlığı’na defnedilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Olay sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, Güllü’nün ölümünün kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kızı dakikalarca feryat etti

Sanatçının ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü’nün kızı Tüyam’ın annesinin başında dakikalarca “Annem” diye feryat ettiği ve sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.