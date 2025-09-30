Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde Güllü’nün patronu tarafından ortaya atılan iddiaların ardından, sanatçının yakın arkadaşı Kobra Murat da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. “Gel Konuşalım” programına bağlanan Kobra Murat, Güllü’nün asistanı hakkında dikkat çekici sözler sarf etti.

“Asistanı şiddet uyguluyordu”

Kobra Murat, Güllü’nün asistanının isminin Çiğdem olmasına rağmen kendisine “Deniz” dedirttiğini öne sürdü. Sanatçının sahne aldığı mekanlarda da asistanın “ağabey” diye çağrıldığını belirtti. Murat, “Güllü’ye şiddet uygulandığını biliyorum. Kuliste dövüyormuş. Beni bile itti, neredeyse kafa atacaktı” ifadelerini kullandı.

“Cenazede görünce korktum”

Ünlü şarkıcı, cenazede de aynı kişiyle karşılaştığını anlatarak yaşadığı korkuyu dile getirdi. Kobra Murat, “Cenazede görünce çekindim. ‘Burada da bana bir şey yaparsa kendimi nasıl tutarım’ dedim. Köşede sessizce ağladım, sadece görevimi yerine getirdim” sözleriyle yaşadığı anları aktardı.

Soruşturma sürüyor

Güllü’nün ani ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Kamuoyuna yansıyan yeni iddiaların ardından gözler, savcılığın ve adli tıp raporlarının ortaya koyacağı sonuçlara çevrildi.