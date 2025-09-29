Son Mühür- 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Festivalde “Buradayım İyiyim” filmiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Bige Önal, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Kadınlara ithaf edilen ödül

Bige Önal, sahnede yaptığı konuşmada ödülünü tüm kadınlara armağan etti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan oyuncu, kadınların yaşarken görmezden gelindiğini belirtti.

“Kadını doğururken kutsuyorlar, yaşarken unutuyorlar”

Önal konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kadını yalnızca doğururken kutsayan bu düzen, onu yaşarken unutuyor.

Ben bu ödülü bu düzende hayatını yitiren tüm kadınlar ve sessizliğe mahkum edilmeyi reddeden kadınlar için almak istiyorum. Buradayız, susmuyoruz ve iyiyiz.”

Sosyal medyada büyük yankı

Sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Festivaldeki o anlar binlerce yorum ve beğeni alırken, kullanıcılar Önal’ın cesur duruşunu destekleyen paylaşımlarda bulundu.