Son Mühür- “Haziran Gecesi” ve “Tatar Ramazan” gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Kara, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu.

İstanbul’daki yaşamını geride bırakan oyuncu, İznik’teki köy evini tadilat ettirerek buraya yerleşti. Doğayla iç içe yeni bir hayat kuran Kara, köy yaşamını üretimle taçlandırdı.

Aşk-ı Memnu dizisinin çiftliği satın alındı

Kara’nın en dikkat çekici girişimi ise ünlü televizyon dizisi Aşk-ı Memnu’da kullanılan çiftliği satın alması oldu. Oyuncu, burada kendi zeytinyağı markasını kurmaya hazırlanıyor.

İznik Gölü yamaçlarında bulunan çiftlikte eşiyle birlikte üretime başlayan Kara, kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan topladığı zeytinlerle doğal zeytinyağı üretiyor.

“Genetik bir miras” olarak görüyor

Seda Sayan’ın programına konuk olan Kara, yeni hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Zeytin ağaçlarını “genetik bir miras” olarak gördüğünü belirten oyuncu, şöyle konuştu:

"Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var.

Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım."

Çiftliği görenler hayran kalıyor

Kara’nın çiftliğini ziyaret edenler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerde çiftliğin huzur dolu atmosferi öne çıkarken, izleyicilerin dikkatini çeken bir detay da ortaya çıktı:

Çiftlik, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter’in babası Melih Yöreoğlu’nun, Firdevs Hanım’ın sevgilisiyle yakalandığı meşhur sahnelerin çekildiği mekan çıktı.