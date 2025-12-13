Son Mühür - Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi ve Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki ikametine götürüldü. Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile iki kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, ünlü sanatçı Güllü’nün 2004 yılında ATV’de yayımlanan “Ünlüler Çiftliği” adlı yarışma programına katıldığı döneme ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Programda yarışmacı olarak yer alan Güllü’nün, kızı Tuğyan Ülkem ve oğlu Yağız’ı büyük bir coşkuyla karşıladığı anlar dikkat çekti.

"Kurban olurum annem, güzelliğine…''

Görüntülerde, o dönem henüz küçük yaşta olan Tuğyan Ülkem ile Güllü arasında yaşanan duygusal anlar ön plana çıktı. Ünlü şarkıcının çocuklarına son derece hassas davrandığı, merdivenlerden inerken "Aman dikkat, düşmeden… Allah korusun" şeklindeki uyarıları izleyenleri duygulandırdı. Çekimlere kısa bir ara veren Güllü’nün, kızıyla hasret giderdiği, “Kurban olurum annem, güzelliğine… Güle güle gidin” sözleriyle öpüp sarıldığı ve uğurlama sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar da yeniden paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.