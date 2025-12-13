Son Mühür - Döviz kuru ile Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımayı sürdürüyor. Sürücüler LPG, benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını yakından takip ediyor. Son olarak 28 Kasım’da mazota 2 lirayı aşan bir indirim yapılmıştı. Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti ve motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatı ortalama 2 TL düşerken, indirimli fiyatlar 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

13 Aralık 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.34 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.71 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL