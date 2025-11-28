Osman bugün de Beyaz TV kanalına konuk oldu. Canlı yayında Güllü'nün ölümüyle ilgili bildiklerini anlattı. Tuğyan'ın kendisinden annesi Güllü'yü öldürmesini istediğini anlattı. Bu eylemi gerçekleştirmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini ve burada annesiyle birlikte yaşayabileceğini söylediğini belirtti.

Osman, bu teklifleri her seferinde reddettiğini ancak korktuğu ve inanılmayacağını düşündüğü için o dönem herhangi bir yere bildirimde bulunamadığını anlattı. Ayrıca Osman, Güllü'nün ölümünün tek kişinin işi olmadığını ya da yapmışsa uyuşturucu etkisi altında yapmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Osman bu açıklamalarını tüm gerçeklerin ortaya çıkması için yaptığını ve detaylı ifadesini savcılığa vereceğini belirtti.

Osman'dan Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ilginç iddialar

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Güllü'nün torununun bakıcısı olan bir ailenin oğlu Osman Yıldız, savcılığa verdiği ifadede çarpıcı suçlamalarda bulundu. Bu gelişme, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürme teklifinde bulunduğu iddiasını ortaya attı ve soruşturmada yeni bir boyut kazandırdı.

Olay, Güllü'nün 3 ay önce hayatını kaybetmesinin ardından yeniden alevlendi. Osman Yıldız, Tuğyan'ın kendisine defalarca annesini öldürmesi için teklif yaptığını öne sürdü. Bu iddialar sosyal medyada ve haber kanallarında hızla yayıldı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Osman Yıldız Kimdir?

Osman Yıldız, Güllü'nün torununun bakıcısı olan annesinin oğludur. Güllü'nün evinde uzun süre çalışan ailenin bir ferdi olarak olay gecesine tanıklık ettiğini belirtti. Savcılığa ifade verirken, Güllü ile yakın ilişkisi olduğunu ve ölümünden şüphelendiğini vurguladı. Yıldız, bu iddialarını tüm gerçeklerin ortaya çıkması için yaptığını ifade etti.

Tuğyan'ın Teklif İddiası

Osman'a göre Tuğyan, annesini bıçakla ya da silahla öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vaat etti. Yıldız, bu teklifin 5-6 kez tekrarlandığını ve her seferinde reddettiğini söyledi. Korkudan o dönemde ihbarda bulunamadığını, ancak şimdi vicdanen rahatlamak için konuştuğunu belirtti. Teklifin detaylarında, dairede annesiyle birlikte yaşayabileceği vaadi de yer aldı.

İfade ve Soruşturma Detayları

Osman Yıldız, ifadesinde Güllü'nün ölümünün tek kişi tarafından işlenmediğini düşündüğünü dile getirdi. Uyuşturucu etkisi altında yapılmış olabileceğini savundu ve olayın perde arkasında başka kişiler olabileceğini ima etti. Savcılık, bu ihbar üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine başvurulması bekleniyor, polis ekipleri delil toplama çalışmalarını hızlandırdı.

Kamuoyu ve Sosyal Medya Tepkileri

İddialar sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Pek çok kullanıcı Güllü'nün ölümünün cinayet olabileceğini savunurken, bazıları iddiaların doğruluğunu sorguladı. Haber kanalları ve YouTube yayınları konuyu canlı tartışma programlarına taşıdı. Aile üyelerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak soruşturmanın seyri kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Güllü'nün sevenleri, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Bu skandal iddialar, ünlü şarkıcının ölümüne dair yeni soruları gündeme getirdi ve Türkiye genelinde geniş yankı buldu. Soruşturma kapsamında yeni ifadeler alınması öngörülüyor.