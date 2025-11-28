Son Mühür- Komisyon heyetine, Başkan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu öncülük ederken; AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Suat Pamukçu ve Adem Yıldırım eşlik etti.

“Dijital riskleri en aza indirmek sorumluluklarımızın başında”

Bakan Uraloğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede çocukların dijital ortamlarda maruz kalabileceği tehditlerin ciddiyetine dikkat çekti. Sosyal medyanın sunduğu fırsatlar kadar tehlikeler barındırdığını belirten Uraloğlu, özellikle siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içerikler gibi başlıkların gençlerin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

Uraloğlu, yapılması planlanan düzenlemelerin geniş bir çerçevede ele alındığını ifade ederek şunları aktardı:



“Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmesi için yapılabilecekleri kapsamlı şekilde değerlendirdik. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Dijital platformlara yeni sorumluluklar gündemde

Bakan Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemelerin ayrıntılarına değindi. Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmalarının kurulması gerektiğini belirten Uraloğlu, dijital platformlara yönelik ek sorumluluklar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:



“Dijital platformların sorumluluklarını artırmayı, çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ebeveyn onayını zorunlu kılmayı ve ebeveyn denetimini güçlendirmeyi esas alan adımları istişare ettik.”

Bu kapsamda içerik filtreleme, şikayet mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hızlı müdahale süreçlerinin genişletilmesi gibi başlıklar da ele alındı.

Hükümet çocuk suçluluğu düzenlemesini tamamladı

NTV’nin aktardığı bilgilere göre hükümet, çocuk suçluluğuyla mücadele ve çocukların dijital tehlikelere karşı korunmasına yönelik kapsamlı düzenlemelerde sona geldi.

Taslakta toplam 17 madde yer alırken, beş farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Düzenleme iki ana başlık altında toplandı:

Çocuk suçluluğuyla mücadeleye yönelik düzenlemeler

Çocukların dijital tehlikelerden korunmasına yönelik düzenlemeler

Bu çerçevede sosyal medya için 16 yaş altına erişim kısıtlaması, ebeveyn izin mekanizmaları, platformlara yeni yükümlülükler ve çocuk suçlulara ilişkin ceza hükümleri gündeme alınmış durumda.

Amaç bilinçli ve güvenli dijital vatandaşlık

Bakan Uraloğlu, yapılacak düzenlemelerin temel amacının çocukları dijital dünyanın olası risklerinden korumak olduğunu belirtti.