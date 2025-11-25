26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, iddiaların merkezindeki kızı Tuğyan Ülkem Gülter sessizliğini bozdu. Annesinin ölümüyle ilgili ortaya çıkan ve "annesinin ölmesini istediği" yönünde yorumlanan mesajları nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Tuğyan Ülkem, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" Programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu. Genç kadın, tüm iddiaları reddederek yaşadığı süreci "Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum" sözleriyle özetledi.

"Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna net yanıt

Tuğyan Ülkem Gülter, kamuoyunda en çok merak edilen "Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Daha önce deşifre olan ve annesi hakkında sarf ettiği sert ifadelere de açıklık getiren Gülter, bu mesajların olaydan aylar öncesine ait olduğunu belirtti. "Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyorduk biz. O mesajlar aylar öncesine ait. İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?" diyerek, o anlık sinirle söylenen sözlerin güncel olayla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Annesi Güllü’den geldiği iddia edilen, "Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın, biliyorsun değil mi?" şeklindeki ses kaydının da güncelmiş gibi lanse edildiğini söyleyen Gülter, bunun her anne-kız ilişkisinde olabilecek, aylar öncesine ait bir kayıt olduğunu savundu.

Yakın arkadaşı Bircan Dülger'in "İttim, öldürdüm" iddialarına yanıt

Tuğyan Ülkem'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen Bircan Dülger'in savcılık ifadesinde, "Tuğyan bana dönüp ‘annemi ittim, öldürdüm, çok pişmanım’ dedi" iddiası büyük tartışma yaratmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gülter, Dülger'e, "Kendisinin attığı iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın?" sözleriyle karşı çıktı.

Gülter, Bircan Dülger'in cenazeden sonraki süreçte kendilerine destek olduğunu, ancak daha sonra kendisinden para istediğini, hatta Ferdi Aydın tarafından oğlunu öldürmekle tehdit edildiğini söylediğini ileri sürdü. Ayrıca Tuğyan Ülkem, annesinin Bircan Hanım'dan nefret ettiğini de sözlerine ekledi.

Anneden şiddet iddiaları ve sektör temsilcisi suçlaması

Annesi Güllü’ye şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanlayan Tuğyan, "Ben anneme hiç elimi kaldırmadım. Ayrıca kardeşim de asla anneme şiddet uygulamadı. Tüm iddialar gerçek dışı" dedi.

Şarkıcının ölümüne ve aile içi ilişkilere dair vahim iddialarda bulunan annesinin patronu Ferdi Aydın hakkında da konuşan Gülter, Aydın'ı sadece iki kez gördüğünü ve tanımadığını söyledi. Ferdi Aydın'ın medyatik olma amacıyla bu konunun bu kadar üzerine gittiğini iddia etti.

"Suç üstüne suç işliyorlar, artık bizi rahat bırakın"

Yaşadıklarının sadece bir iftira kampanyası olduğunu savunan Tuğyan Ülkem Gülter, kamuoyuna ve iddia sahiplerine sert çıktı. "Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Bunu yapan insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Namahrem, çocuk... Hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar," dedi.

Genç kadın, iddia sahiplerine "60 gün olacak. ‘Bu zamana kadar aklınız neredeydi?’ diye sorarlar insana" diyerek tepki gösterdi. Son olarak ailesinin diz çökmeyeceğini belirten Gülter, "Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar" sözleriyle çağrıda bulundu.