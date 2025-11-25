Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hindistan’ın Udaipur kentinde düzenlenen görkemli bir düğün töreninde sahne alarak büyük ilgi gördü. Milyarder bir çiftin düğününde sahneye çıkan Lopez, özel konserinden 2 milyon dolar kazandı.

Jennifer Lopez’in unutulmaz konseri

Lopez, 20 Kasım’da başlayan düğün kutlamalarında, “Waiting for Tonight” ve “Get Right” gibi hit şarkılarını seslendirerek misafirleri coşturdu. Konserin finalinde, gelin ve damatla sahnede kadeh kaldıran ünlü şarkıcı, unutulmaz bir anıya imza attı.

Düğün törenine katılan önemli isimler

Gelin Netra Mantena, ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden Ingenus Pharmaceuticals’ın CEO’su Rama Raju Mantena'nın kızı. Damat Vamsi Gadiraju ise teknoloji dünyasında tanınan bir girişimci.

Gadiraju, “Superorder” adlı yemek sipariş platformunun kurucusu olarak büyük başarı elde etmiş ve Forbes’in “30 Yaş Altı 30” listesinde de yer almıştı.

Geleneksel Hint törenleri ve ünlü davetliler

Düğün, DJ Tiesto'nun yönettiği geceyle başladı ve ardından geleneksel Hint törenleriyle devam etti. Bollywood yıldızları Dia Mirza, Amyra Dastur ve Sophie Choudry gibi ünlü isimler de bu görkemli etkinlikte davetli olarak yer aldı.

Trump ailesinden katılım

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve sevgilisi Bettina Anderson da düğün kutlamalarına katıldı. Geleneksel Hint kıyafetleri giyen Trump Jr. ve sevgilisi, dikkat çeken davetliler arasında yer aldı.