Son Mühür- Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uğradığı saldırı sonrası açılan dava sürecinde yeni bir hukuki adım attı.

Bilic, devam eden yargılama sırasında Çetin’in tehdit oluşturduğunu belirterek mahkemeden ek koruma talebinde bulundu.

Kafedeki saldırı yargıya taşınmıştı

İddialara göre Danla Bilic, bir kafede Berk Çetin’in yumruklu saldırısına maruz kalmıştı. Olayın ardından Çetin hakkında “kadına karşı basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dosya yargılaması halen sürüyor.

Uzaklaştırma kararı alındı

Dava süreci devam ederken Bilic, eski sevgilisinin şiddet eğiliminin sürdüğünü öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda Berk Çetin hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilmişti.

Silahlı paylaşımlar ‘tehdit’ olarak sunuldu

Hürriyet'in haberine göre; uzaklaştırma kararı yürürlükteyken Berk Çetin’in sosyal medya hesabında iki tabanca ve bir pompalı tüfek ile birlikte içki masası bulunan fotoğraflar paylaştığı iddia edildi.

Bilic, bu paylaşımların can güvenliği açısından açık tehdit oluşturduğunu belirterek mahkemeye yeni bir dilekçe sundu.

“Kontrol yeteneğini kaybetmeye eğilimlidir”

Danla Bilic’in avukatı Kaan Çetinkaya tarafından sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımların müvekkil üzerinde yoğun korku ve panik yarattığı, ateşli silahların varlığının ise hayati tehlikenin boyutunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Dilekçede, Berk Çetin’in kontrol yeteneğini kaybetmeye eğilimli olduğu ve psikolojik olarak tehlike arz eden bir durumda bulunabileceği ifade edildi.

Elektronik kelepçe yeniden istendi

Savunma dilekçesinde, Danla Bilic’in günlük yaşamına ve mesleki faaliyetlerine güven içinde devam edebilmesinin zorlaştığı belirtilerek, Berk Çetin’e elektronik kelepçe uygulanması talep edildi.

Kelepçenin kayışı kopmuştu

Avukat Çetinkaya, Haziran ayından itibaren Berk Çetin hakkında elektronik kelepçe tedbirinin uygulandığını, ancak Kasım ayında kelepçenin kayışının koptuğunun tespit edildiğini açıkladı. Bu durumun güvenlik riskini artırdığına dikkat çekilerek, kelepçenin yeniden takılması istendi.

Zorlama hapsi kararı

Öte yandan Berk Çetin hakkında, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 günlük zorlama hapsi kararı verildiği, infaz sürecinin ise yakından takip edildiği bildirildi.